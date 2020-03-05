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الدوري الإنجليزي يمنع المصافحة بين اللاعبين والحكام بسبب كورونا

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أصدرت رابطة مساء اليوم الخميس، قرارًا تحظر فيه المصافحة بين اللاعبين والحكام ، قبل إنطلاق أي مباراة بالبطولة.
وقال الموقع الرسمي لرابطة الدوري الإنجليزي في بيان

مساء اليوم: " لن يكون هناك مصافحة في الدوري الإنجليزي الممتاز بين اللاعبين وحكام المباريات من نهاية هذا الأسبوع حتى إشعار آخر بناءً على التوصيات الطبية" .
وجاء قرار رابطة الدوري الإنجليزي بمنع المصافحة بين اللاعبين والحكام، حرضا علي سلامتهم، نظرًا لانتشار فيروس كورونا في الفترة الأخيرة، ووجود حالات كثيره في جميع البلدان علي مستوي العالم.
 
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