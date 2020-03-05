الدوري الإنجليزي يمنع المصافحة بين اللاعبين والحكام بسبب كورونا

أصدرت رابطة الدوري الإنجليزي مساء اليوم الخميس، قرارًا تحظر فيه المصافحة بين اللاعبين والحكام ، قبل إنطلاق أي مباراة بالبطولة.

وقال الموقع الرسمي لرابطة الدوري الإنجليزي في بيان

مساء اليوم: " لن يكون هناك مصافحة في الدوري الإنجليزي الممتاز بين اللاعبين وحكام المباريات من نهاية هذا الأسبوع حتى إشعار آخر بناءً على التوصيات الطبية" .وجاء قرار رابطة الدوري الإنجليزي بمنع المصافحة بين اللاعبين والحكام، حرضا علي سلامتهم، نظرًا لانتشار فيروس كورونا في الفترة الأخيرة، ووجود حالات كثيره في جميع البلدان علي مستوي العالم.