فراعنة اليد في رسالة إلى وزير الرياضة: أين مكافآت بطولة أمم أفريقيا

عبر علي زين قائد المنتخب الوطني لرجال كرة اليد خلال منافسات بطولة الأمم الإفريقية بتونس عن إستياؤه وتضامنه مع جميع عناصر منتخب مصر في حالة الغضب العارمة بسبب عدم الحصول علي مكافأة الفوز ببطولة إفريقيا رغم إنتهاء البطولة منذ أكثر من شهر ونصف متسائلين أين مكافأة البطولة الإفريقية ؟
وقال علي زين هناك العديد من علامات الإستفهام في هذا الأمر خاصة بعد إستقبال وزير الشباب والرياضة لبعثة المنتخب الوطني في مطار القاهرة حاملة كأس البطولة وهناك وعود بحفل تكريم يليق بالإنجاز الكبير الذي تحقق علي أرض المنافس ووسط جمهوره ، إلا أن أقل ما
وأكد قائد المنتخب الوطني مطالبته بالمساواة في التعامل مع المنتخب الأوليمبي لكرة القدم الذي حقق البطولة في مصر ونجح في التأهل إليّ دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو يوليو المقبل وتم تكريمه بعد ٤٨ ساعة من الفوز .
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