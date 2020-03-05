فيرنانديز يقود هجوم مانشستريونايتد لمواجهة ديربي كاونتي بكأس الاتحاد

أعلن أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد عن تشكيل فريقه لمواجهة ديربي كاونتي، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الخميس في تمام العاشرة إلا ربع مساء

بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات دور االـ16 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:- في حراسة المرمي: روميرو. الدفاع: دالوت- لينديلوف – بايلي – شو . الوسط: فريد – ماكنوميناي – ماتا. الهجوم: برونو فيرنانديز – لينجارد – إيجالو.قائمة البدلاء: دي خيا – توانزيبي – ويليامز – بيريرا – ماتيتش – جرينوود – مارسيال .