فيديو.. كارتيرون يعاين ملعب رادس قبل المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الترجي

قام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بمعاينة ملعب رادس الرئيسي الذي يحتضن مواجهة الأبيض والترجي التونسي غدا الجمعة، وذلك قبل انطلاق المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة.

ويواجه الزمالك، الترجي في التاسعة مساء غدٍ على ملعب رادس في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا، بعدما كان قد حسم مواجهة الذهاب في القاهرة 3-1.

والترجي التونسي غدا الجمعة، وذلك قبل انطلاق المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة.ويواجه الزمالك، الترجي في التاسعة مساء غدٍ على ملعب رادس في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا، بعدما كان قد حسم مواجهة الذهاب في القاهرة 3-1.

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