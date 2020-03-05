رسمياً .. يويفا يصدر قرارت جديدة بشأن المباريات بعد تداعيات «كورونا»

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مساء اليوم الخميس، قرارات السلطات في إسبانيا وإيطاليا والتي بإقامة المباريات الأوروبية التي تقام علي أراضيها بدون جمهور، بعد انتشار حالات مصابة بفيروس كورونا في البلدين.

ونشر الاتحاد الأوربي بيان عبر الموقع له مساء اليوم قائلا: " بعد القرارات التي اتخذتها السلطات في إيطاليا وإسبانيا على التوالي ، والمتعلقة بالتدابير المتعلقة بفيروس كورونا، ستستمر مباراتان في مسابقة الأندية الأوروبية لكرة القدم الأسبوع المقبل كما هو مقرر ( فالنسيا ضد أتالانتا بدوري أبطال أوروبا- إنتر ميلان ضد خيتافي بالدوري الأوروبي)، بدون حضور جماهيري.

وتابع البيان: " كما تقام مباريات

يذكر أن طالبت وزارة الصحة الإيطالية والإسبانية في الأيام الأخيره بإقامة المباريات الأوربية علي أراضي البلدين بدون جمهور، تحسبا لإنتشار عدوى فيروس كورونا .

اتخذتها السلطات في إيطاليا وإسبانيا على التوالي ، والمتعلقة بالتدابير المتعلقة بفيروس كورونا، ستستمر مباراتان في مسابقة الأندية الأوروبية لكرة القدم الأسبوع المقبل كما هو مقرر ( فالنسيا ضد أتالانتا بدوري أبطال أوروبا- إنتر ميلان ضد خيتافي بالدوري الأوروبي)، بدون حضور جماهيري.وتابع البيان: " كما تقام مباريات دوري أبطال أوروبا للشباب المقرر عقدها في إيطاليا الأسبوع المقبل خلف أبواب مغلقة ، وفقًا للقرارات التي اتخذتها السلطات الإيطالية.يذكر أن طالبت وزارة الصحة الإيطالية والإسبانية في الأيام الأخيره بإقامة المباريات الأوربية علي أراضي البلدين بدون جمهور، تحسبا لإنتشار عدوى فيروس كورونا .

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