وزير الرياضة يفتتح نادى «النادى » بالسادس من أكتوبر

افتتح مساء اليوم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة نادى النادى الجديد بالسادس من اكتوبر بعد تجهيزه والانتهاء من الاعمال به.

ورافقه خلال الافتتاح يرافقه كل من المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية، الدكتور السيد القصير وزير الزراعة.

اشتمل حفل الافتتاح التجريبي للنادى علي مجموعة من الفقرات الغنائية بالاضافة الي جولة داخل النادى لاستعراض منشآته المختلفة والتي تضمنت مبني الاسكواش والمبني الصحي والاجتماعي وصالة الجمباز وحمام السباحة.

ويضم نادى النادى العديد من المنشأت 14 ملعبا منها 4 خماسى، و 4 ملاعب متعدد و6 للألعاب القتالية المختلفة، وصالة جمباز وللاسكواش، ومجمع حمامات سباحة منهم حمام أوليمبى، ومنطقة للخدمات تضم احد فروع البنوك و 20 م.

ويأتى افتتاح فرع نادى النادى فى ظل اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالشباب والناشئين من اللاعبين بمختلف الألعاب لاعداد جيل قادم يمكنه الوصول بمصر الى أفضل المراكز العالمية فى كافة الالعاب

وقال أشرف صبحي، إن مشروع نادي النادي يعد من الصروح الرياضية الواعدة التي تقدم كل الخدمات الرياضية للشباب والأسر المصرية، لما تتميز به من إنشاءات رياضية متنوعة تخدم جميع اللعبات الرياضية، لافتاً إلى أن الوزارة تضع خطة كاملة لتشغيل سلسلة مشروع نادي "النادي" بالتعاون مع القطاع الخاص.

الجدير بالذكر أن الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد شهد توقيع 3 بروتوكولات تعاون بين مجلس أمناء سلسلة نادي "النادي" وكل من "بنك قناة السويس، وبنك الاستثمار العربي، والبنك العقاري المصري العربي"، وذلك لتمويل العضويات الجديدة للنادي.

وبموجب بروتوكولات التعاون، تقوم تلك البنوك بتمويل العضويات الجديدة بنادي "النادي" فرع 6 أكتوبر، في إطار سعي النادي لتسويق وبيع العضويات تمهيداً لتقديم الخدمات الرياضية والاجتماعية وغيرها من الأنشطة المتاحة بالنادي لتحقيق أهدافها.

وجاء البروتوكول تأكيداً على التعاون المثمر بين وزارة الشباب والرياضة والكيانات الاقتصادية الكبرى ومنها البنوك المصرية التي تتيح برامج تمويل مخصصة للاشتراكات بعدد من الأندية الرياضية وتمويل الأشخاص الراغبين في الاشتراك بمشروع "النادي" بعد استيفاء الشروط الخاصة بكل بنك.

وقدم الوزير الشكر لمسؤولي البنوك المصرية على تمويل اشتراكات العضوية الجديدة للأعضاء بالنادي، لافتا إلى أن الوزارة تستهدف التوسع في فروع نادي النادي، خلال عامين، بفتح فرعين جديدين سيكون أحدهما بمركز التنمية الرياضية بشيراتون في مصر الجديدة، والآخر في العاصمة الإدارية الجديدة.

حضر الحفل اعضاء مجلس ادارة نادي النادي والدكتور ايهاب امين رئيس الاتحاد المصري للجمباز وعضو اللجنة الأولمبية وقيادات وزارة الشباب والرياضة.

بالشباب والناشئين من اللاعبين بمختلف الألعاب لاعداد جيل قادم يمكنه الوصول بمصر الى أفضل المراكز العالمية فى كافة الالعاب الرياضية وقال أشرف صبحي، إن مشروع نادي النادي يعد من الصروح الرياضية الواعدة التي تقدم كل الخدمات الرياضية للشباب والأسر المصرية، لما تتميز به من إنشاءات رياضية متنوعة تخدم جميع اللعبات الرياضية، لافتاً إلى أن الوزارة تضع خطة كاملة لتشغيل سلسلة مشروع نادي "النادي" بالتعاون مع القطاع الخاص.الجدير بالذكر أن الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد شهد توقيع 3 بروتوكولات تعاون بين مجلس أمناء سلسلة نادي "النادي" وكل من "بنك قناة السويس، وبنك الاستثمار العربي، والبنك العقاري المصري العربي"، وذلك لتمويل العضويات الجديدة للنادي.وبموجب بروتوكولات التعاون، تقوم تلك البنوك بتمويل العضويات الجديدة بنادي "النادي" فرع 6 أكتوبر، في إطار سعي النادي لتسويق وبيع العضويات تمهيداً لتقديم الخدمات الرياضية والاجتماعية وغيرها من الأنشطة المتاحة بالنادي لتحقيق أهدافها.وجاء البروتوكول تأكيداً على التعاون المثمر بين وزارة الشباب والرياضة والكيانات الاقتصادية الكبرى ومنها البنوك المصرية التي تتيح برامج تمويل مخصصة للاشتراكات بعدد من الأندية الرياضية وتمويل الأشخاص الراغبين في الاشتراك بمشروع "النادي" بعد استيفاء الشروط الخاصة بكل بنك.وقدم الوزير الشكر لمسؤولي البنوك المصرية على تمويل اشتراكات العضوية الجديدة للأعضاء بالنادي، لافتا إلى أن الوزارة تستهدف التوسع في فروع نادي النادي، خلال عامين، بفتح فرعين جديدين سيكون أحدهما بمركز التنمية الرياضية بشيراتون في مصر الجديدة، والآخر في العاصمة الإدارية الجديدة.حضر الحفل اعضاء مجلس ادارة نادي النادي والدكتور ايهاب امين رئيس الاتحاد المصري للجمباز وعضو اللجنة الأولمبية وقيادات وزارة الشباب والرياضة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الرياضة يفتتح نادى «النادى » بالسادس من أكتوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.