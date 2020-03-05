بورفؤاد تحت 20 عام يتعادل 1/1 مع جاسكو

تعادل فريق بورفؤاد تحت 20 عام مواليد "1999" مع نظيره فريق جاسكو في المباراة التي جرت بينهما عصر اليوم على الملعب الرئيسي بالمدينة الرياضية ببورسعيد فى الجولة الثالثة لدوري القطاعات.

وأدارها طاقم تحكيم من منطقة شمال سيناء مكون من ايهاب حمدى حكم ساحة ويعاونه عمر سعيد و أحمد وليد كمساعدين ، بتلك النتيجة يرتفع رصيد نادى بورفؤاد إلي النقط الخامسة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتعادل السلبى بين الفريقين الشوط الذى كان متساويا بين الفريقين وحاول كل فريق إحراز هدف التقدم ولكن دون جدوى.

وشهد الشوط الأول تألق الحارس أحمد محسن الذى ذاد عن مرمى فريقه لأكثر من فرصة

خطيرة كادت ان تكون هدف مؤكد فى الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول لينتهي الشوط الأول بتعادل الفريقين بدون أهداف.وبدأ الشوط الثاني بداية قوية وحماسية للغاية من جانب الفريقين حتى جاءت الدقيقة 12 ليحرز فريق جاسكو هدف التقدم ليستفيق بعدها فريق بورفؤاد، وفي الدقيقه 64 يتحصل اللاعب احمد زكى على الأنظار الثاني لاعتراضه على حكم المباراة ويغادر الملعب ليزيد من جراح فريق بورفؤاد ليستكمل فريق بورفؤاد المباراة بعشرة لاعبين ، حتى جاءت الدقيقة 77 ليحرز فريق بورفؤاد هدف التعادل عن طريق اللاعب ميمي الجندي من ضربة جزاء لتصبح الافضلية لفريق بورفؤاد بعد هدف التعادل الذى أهدر لاعبوه الكثير من الفرص الخطيرة للتسرع تارة ولسوء الحظ تارة أخرى لينتهي الشوط الثاني والمباراة بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.مثل فريق بورفؤاد في المباراة : احمد عثمان محسن. محمود عبدالمعين. كريم رمضان. عمر علاء. محمد عادل. محمد الجرايحي. محمود سرور . مصطفى محمود . محمد الجندي. حسن الرمالى. أحمد ذكي.فيما شارك كبدلاء في الشوط الثاني : كريم فتحى. إسلام الجيد. أحمد نظير. يذكر ان الجهاز الفني والإداري يتكون من تامر عسل مديرا فنيا ، محمد حميد مدربا عاما . شريف التوني مدربا للحراس. سمير الشناوى إداريا. الدكتور طه شبانه للعلاج الطبيعي عبده الجريحي المدير الفني للقطاع عماد الألفي عضو مجلس الإدارة والمشرف على القطاع .