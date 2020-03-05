يوماً للرياضات الموحدة للأولمبياد الخاص بمجمع مدارس القرية الذكية

شارك اليوم الخميس أبطال الأولمبياد الخاص المصري في فعاليات يوم الرياضات الموحدة المدمجة مع طلاب إحدى المدارس الخاصة بمجمع مدارس القرية الذكية بمدينة السادس من اكتوبر .

حضر اليوم من الأولمبياد الخاص المصري طارق النجار مدير المبادرات ، محمد سرور مدير برنامج المدارس والشباب ، مروان اشرف مدير برنامج الرياضات الموحدة ، جيمس بوتين مدير مدارس القرية الذكية ، جميع مدرسي التربية بالمدارس وعددهم ٢٠ مدرس ومدرسة ، بالأاضافة إلي مشاركة ٢٥٠ طالب وطالبه ، ٣٨ لاعب ولاعبه بالأولمبياد الخاص المصري و١١ مشرف ومشرفة.

وأكد طارق النجار مدير المبادرات أن اليوم يأتي في إطار تنفيذ المبادرة العالمية للأولمبياد الخاص الدولي للدمج المجتمعي للاعبين من خلال تفعيل مشروع المدارس الموحدة ( SNF ) داخل جمهورية مصر العربية والذي ينطلق بقوة خلال الفترة الحالية لتعميم ثقافة الدمج المجتمعي وتقبل الآخر لذوي الهمم .

واشتمل اليوم علي عدد من المسابقات الموحدة المدمجة في رياضات كرة القدم ، كرة الطائرة ، كرة اليد ، العاب قوي ، العاب ترويجيه والتي شهدت حماس وندية بين اللاعبين المشاركين.

وأختتم اليوم بتسليم المشاركين والمدرسين شهادات تقديرية . ومن المقرر أن يقام يوماً مماثلاً بمدرسة اخرى بمجمع مدارس القرية الذكية يوم الخميس المقبل 12 من مارس الجاري .









الرياضية بالمدارس وعددهم ٢٠ مدرس ومدرسة ، بالأاضافة إلي مشاركة ٢٥٠ طالب وطالبه ، ٣٨ لاعب ولاعبه بالأولمبياد الخاص المصري و١١ مشرف ومشرفة.وأكد طارق النجار مدير المبادرات أن اليوم يأتي في إطار تنفيذ المبادرة العالمية للأولمبياد الخاص الدولي للدمج المجتمعي للاعبين من خلال تفعيل مشروع المدارس الموحدة (SNF ) داخل جمهورية مصر العربية والذي ينطلق بقوة خلال الفترة الحالية لتعميم ثقافة الدمج المجتمعي وتقبل الآخر لذوي الهمم .واشتمل اليوم علي عدد من المسابقات الموحدة المدمجة في رياضات كرة القدم ، كرة الطائرة ، كرة اليد ، العاب قوي ، العاب ترويجيه والتي شهدت حماس وندية بين اللاعبين المشاركين.وأختتم اليوم بتسليم المشاركين والمدرسين شهادات تقديرية . ومن المقرر أن يقام يوماً مماثلاً بمدرسة اخرى بمجمع مدارس القرية الذكية يوم الخميس المقبل 12 من مارس الجاري .

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