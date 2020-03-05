التحقيق مع "رونالدينيو" بتهمة دخول باراغواي بجواز سفر

أعلنت سلطات الباراغواي الأربعاء أن النجم البرازيلي السابق رونالدينيو وشقيقه روبرتو يخضعان للتحقيق بتهمة دخول البلاد بجوازي سفر مزورين.



وأكد وزير الداخلية الباراغوياني أوكليدس أسيفيدو للصحافيين أنه "سيتم الاستماع إلى رونالدينيو في الساعة الثامنة من صباح يوم الخميس (بالتوقيت المحلي) في مقر مكتب المدعي العام".



وبحسب الوزير، فإن الشرطة داهمت الفندق الذي يقيم فيه اللاعب الفائز بالكرة الذهبية عام 2005، في العاصمة اسونسيون حيث يروج لكتاب، وعثرت على جواز سفر مزور صنع في العاصمة الباراغويانية قبل بضعة أشهر.



وتابع الوزير "نحن نحقق أيضا في مسؤولية السلطات عن السماح لهما بدخول البلاد بوثائق مزورة".



وكانت المحكمة البرازيلية قد حرمت رونالدينيو من جواز سفره في نهاية عام 2018، لعدم دفعه غرامة مالية قدرها 2,5 مليون دولار على خلفية بناء رصيف دون إذن على حافة بحيرة في منطقة محمية وفقا لوسائل الإعلام المحلية.

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