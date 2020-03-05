رياضة | تصريحات نارية من مدرب صن داونز قبل موقعة الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريحات نارية من مدرب صن داونز قبل موقعة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي صنداونز الجنوب أفريقي، تصريحات نارية عن مباراة فريقه أمام الأهلي، ضمن إطار إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها عصر السبت المقبل.

وكان الأهلي قد تمكن من وضع قدما في المربع الذهبي حيث فاز المارد الأحمر على بطل جنوب أفريقيا بهدفين دون رد، حيث جاءت الأهداف عن طريق التونسي علي معلول.

تصريحات مدرب صن داونز قبل موقعة الأهلي

وصرح "موسيماني" عبر صحيفة "businesslive" الجنوب أفريقية قائلا: "تكرار الفوز على الأهلي بخماسية صعب، لنكن واقعيين نتائج كهذه تأتي مرة واحدة لكن نخطط من أجل العودة".

Advertisements

وأضاف: "ربما لا نحصل أبدًا على مثل هذه النتيجة مرة أخرى، لكن تكرار الخماسية من الممكن إلا أنه ليس بالسهل".

وعن موقعة إياب دور الثمانية المقبلة، قال موسيماني :"نسعى لتسجيل هدف مبكر لزعزعة استقرار الأهلي في البداية، لكن أطالب اللاعبين بالصبر والحذر وعدم اليأس".

وأضاف :"نحن نعلم أن أسلوبنا هو محاولة التسجيل في أقرب وقت ممكن، لكن يجب عدم الشعور باليأس إذا لم نسجل في الدقائق العشرة الأولى من المباراة أما إذا سنحت لنا الفرص سننتهزها".

وواستطرد موسيماني حديثه قائلاً :"سنرى كيف سيكون أسلوبهم، لكن سأواجه تحديًا أكبر إذا لم ألعب بأسلوبي"، موضحًا "إذا لعب الأهلي مباراة مفتوحة ربما يمكننا القيام بشيء، لكن عادة فرق شمال أفريقيا هو تضييع الوقت ".

جدير بالذكر، أن صنداونز تمكن في الموسم الماضي من الفوز على الأهلي بخمسة أهداف دون رد، في ذهاب دور الثمانية من النسخة الماضية قبل أن يرد بطل مصر بالفوز بهدف دون رد.