رياضة | بعد إجراء العملية الجراحية.. ريال مدريد يحدد مدة غياب هازارد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد إجراء العملية الجراحية.. ريال مدريد يحدد مدة غياب هازارد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى النجم البلجيكي ولاعب فريق ريال مدريد الإسباني "إيدين هازارد" جراحة ناجحة في مدينة دالاس بالولايات المتحدة الأمريكية اليوم الخميس في الكاحل.

وأشرف الطبيب "إيجوين كوري" على الجراحة، والتي أقيمت بمستشفى "كاريل" بمدينة دالاس.

وأصدر النادي الملكي بياناً اليوم حول حالة اللاعب نشرته صحيفة ماركا الإسبانية، حيث قال: "خضع هازارد لعملية جراحية ناجحة اليوم بمدينة دالاس في الكاحل الأيمن، بواسطة الفريق الطبي بريال مدريد".

وأضاف: "سيظل هازارد تحت الملاحظة لفترة في المستشفى، قبل أن يبدأ برنامجه التأهيلي".

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وأتم البيان: "ستتراوح مدة غياب هازارد من شهرين إلى ثلاثة أشهر".

وبذلك، قد يلتحق هازارد بالمباريات الختامية للدوري الإسباني خلال شهر مايو المقبل.

وستكون آخر مباريات الليجا يوم 24 مايو ضد ليجانيس، فيما سيخوض النادي الملكي 4 مباريات أخرى في نفس الشهر، ستكون يوم 3 ضد أتليتيك بلباو، 10 ضد ألافيس، 13 ضد غرناطة، و17 ضد فياريال، قبل مباراة الختام أمام ليجانيس.

وتعرض هازارد لكسر في الكاحل الأيمن ضد ليفانتي خلال شهر فبراير الماضي.