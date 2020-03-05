رياضة | بشرى سارة لمنتخب ألمانيا قبل يورو 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بشرى سارة لمنتخب ألمانيا قبل يورو 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مدير المنتخب الألماني لكرة القدم أوليفر بيرهوف، إنه يتوقع أن يتمكن لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، ليروي ساني، العائد من الإصابة، من المشاركة مع "المانشافت" في بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020.

وكان بيرهوف قد زار مانشستر سيتي قبل أسبوعين وخرج من الزيارة بانطباع جيد حول حالة ساني (24 عاماً).

Advertisements

وفي مقابلة مع صحيفة بيلد الصادرة اليوم الخميس، قال بيرهوف إنه يتوقع مشاركة لاعب خط الهجوم في بطولة يورو 2020 في الصيف المقبل.

وأوضح بيرهوف: "انطباعي إيجابي، وأنا على قناعة بأن ليروي جاهز لبطولة اليورو"، وأضاف: "ساني لم تعد لديه مشاكل"، مشيراً إلى أن اللاعب ترك لديه انطباعاً "إيجابياً للغاية حقاً".

كان ساني أُصِيْبَ قبل بداية الموسم بتمزق في الرباط الصليبي، وقد شارك يوم الجمعة الماضي، مع رديف مانشستر سيتي لمدة نحو ساعة في مباراته أمام آرسنال، وذلك بعد غياب استمر على مدار عدة شهور.