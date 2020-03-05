رياضة | بعد تألقة.. أندية أوروبية تفاوض عمر حسام حارس نادي الشمس لكرة اليد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تألقة.. أندية أوروبية تفاوض عمر حسام حارس نادي الشمس لكرة اليد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخلت أندية إسبانية وسويدية في مفاوضات جادة لضم عمر حسام حنفي حارس مرمى نادي الشمس لكرة اليد للناشئين بعد تألقه الملفت للنظر في بطولة بارتلي الدولية بالسويد وبطولة دروننج التي أقيمت في الدنمارك، والذي ساهم في فوز فريقه أمس ونجح في تغيير نتيجه مباراة نهائي الدوري في الثواني الاخيرة بالتصدي الأكثر من رائع وإخراج الكره لمهاجم الفريق والذي ساهم في فوز فريقه ببطولة ناشئين مواليد٢٠٠٠.

وقال عمر حسام حنفي حارس مرمى فريق كرة اليد للناشئين بنادي الزهور أنه يتمنى من كل قلبه لحراسة مرمى منتخب مصر، وأنه يبذل أقصى ما لديه للظهور الدائم بشكل مشرف وحراسة عرين ناديه.

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ويذكر أن عمر حسام حارس مرمي نادي الشمس لكرة اليد مواليد ٢٠٠٣ والحاصل احسن حارس مرمي في مصر حاليا، من خلال ما يقدمه من مستوى جيد، واستطاع ان يكون حارس مرمي نادي الشمس الاول للناشئين مواليد٢٠٠٢ واهله ذلك للانضمام لفريق الناشئين سن ٢٠سنه مواليد ٢٠٠٠ واستطاع أن يكون الحارس الأول، لما يمتلكه من ثبات انفعالي في المباريات الهامة وتصديات مؤثره في الأوقات الصعبة.

واستطاع عمر حسام حنفي في السنوات الاخيره ان يكون أهم حارس في تلك المرحلة العمرية وان يكون محط انظار للانضمام للفرق الكبري في مصر ، ومحط أنظار بعض الفرق الأوربية التي تخطف المواهب المصرية وتحديدا اسبانيا والسويد

يذكر أن عمر حسام حنفي حصل مع نادي الشمس علي ٩ بطولات دوري و٨ كاس و٥ بطولات دولية.