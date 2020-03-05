رياضة | سولشاير يُعلن تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة ديربي كاونتي في كأس الاتحاد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولشاير يُعلن تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة ديربي كاونتي في كأس الاتحاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق ديربي كاونتي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير في إطار منافسات دور الثمن نهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : روميرو.

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خط الدفاع : دالوت - بايلي - ليندلوف - لوك شاو.

خط الوسط : فريد - ماكتوميناي - خوان ماتا - برونو فيرنانديز - لينجارد.

خط الهجوم : ايجالو.

وكانت قد أجريت قرعة دور الربع نهائي بالأمس، حيث سيلتقي الفأئز من تلك المباراة مع فريق نوريتش سيتي والذي فاز على فريق توتنهام هوتسبير عن طريق ركلات الترجيح.