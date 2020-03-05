رياضة | الدوري الإسباني.. برشلونة ينتظر سقوط ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدوري الإسباني.. برشلونة ينتظر سقوط ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى ريال مدريد للحفاظ على صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، عندما يحل الأحد، ضيفاً على ريال بيتيس ضمن الجولة 27 التي تشهد السبت، لقاء برشلونة المتربص له مع ضيفه ريال سوسييداد.

واشتد الصراع على لقب البطولة الذي أحرزه الفريق الكاتالوني في الموسمين الماضيين، بعدما استعاد الفريق "الملكي" الريادة بالفوز عليه في مباراة الـ"كلاسيكو" بهدفين دون مقابل الأحد، في سانتياغو برنابيو.

ويتقدم ريال (56 نقطة) على برشلونة بفارق نقطة واحدة في جدول الترتيب، لكن طريقه نحو الاستمرار أسبوعاً آخر على عرش "لا ليغا" تعترضه بعض المطبات.

وعلى الرغم من ابتعاد ريال عن بيتيس بفارق 26 نقطة في الترتيب، ورغم أن المضيف لم يفز في آخر 10 مباريات سوى مرة واحدة، بالإضافة لخمسة تعادلات و4 خسارات، فإن الـ"ميرينغيس" لم يفوزوا على خصمهم الأندلسي في آخر مباراتين بينهما وكانتا في مدريد (فاز بيتيس 2-0 وتعادلا سلبياً).

ويطمح فريق الفرنسي زين الدين زيدان لطي صفحة النتائج السيئة التي حققها في شهر فبراير (شباط) الماضي، إذ ودّع مسابقة كأس ملك إسبانيا بالخسارة أمام ريال سوسييداد 3-4 في الدور ربع النهائي، وتعرض لصفعة قوية على أرضه في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا بسقوطه أمام مانشستر سيتي الإنجليزي 1-2، بالإضافة لخسارة في الدوري المحلي أمام ليفانتي المتواضع بهدف دون مقابل.

وهي المرة الأولى التي يتعرض فيها ريال مدريد لثلاث خسارات في شهر واحد في جميع المسابقات منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2018 الشهر الذي تلقى فيه أربع خسارات، بسقوطه أمام مضيفه سسكا موسكو 0-1 في دوري الأبطال، وفي ثلاث مباريات في الدوري المحلي أمام ألافيس (0-1)، وليفانتي (1-2) وبرشلونة (1-5).

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ويعاني ريال مدريد من تراجع في سجله التهديفي، إذ سجل لاعبوه في 26 جولة 48 هدفاً فقط، بمعدل 1,84 هدفاً في المباراة، في المقابل سجل برشلونة 62 هدفاً، بمعدل 2,38 هدفاً.

وتأثر النادي "الملكي" بكثرة الإصابات التي استهدفت بشكل كبير لاعبي خط الهجوم لديه، مثل أسينسيو المصاب في أربطة الركبة قبل انطلاق الموسم، والويلزي غاريث بيل والنجم البلجيكي إدين هازارد الذي تم استحضاره من تشيلسي لحل معضلة انتقال هداف الفريق السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي، لكن الحظ عانده بعدما تعرض لثلاث إصابات كان آخرها كسر في كاحله الأيمن ما سيبعده على الأرجح عما تبقى من الموسم، علماً بأنه ظهر في عشر مباريات فقط.

ولا يبدو حال برشلونة أفضل بكثير من ريال، فهي المرة الأولى التي يتعرض فيها لخمس خسارات في البطولة المحلية منذ موسم 2015-2016.

ولم تنفع التعديلات التي قام بها المدرب الجديد كيكي سيتين خليفة إرنستو فالفيردي في إحداث أي تطور لافت في مسيرة الفريق، بل على العكس فإن النادي الكاتالوني تعرض لثلاث خسارات مفصلية في 11 مباراة لعبها تحت قيادته، بينها "الكلاسيكو" والخروج من الدور ربع النهائي لمسابقة الكأس على يد أتلتيك بلباو (0-1)، وبهدفين نظيفين أمام فالنسيا في البطولة المحلية، مقابل 7 انتصارات وتعادل واحد.

وتعادل برشلونة في مباراة الذهاب مع ريال سوسييداد بهدفين لمثلهما، ويحتل الفريق الأبيض والأزرق المركز السادس على لائحة الترتيب برصيد 43 نقطة، بفارق 3 نقاط فقط عن إشبيلية الثالث ونقطتين عن خيتافي الرابع، ما يعزز آماله بإمكانية الوصول إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم في ما لو نال أحد المراكز الأربعة الأولى.