رياضة | بشرى سارة.. نجم ريال مدريد يعود للتدريبات قبل موقعة بيتيس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بشرى سارة.. نجم ريال مدريد يعود للتدريبات قبل موقعة بيتيس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان خبراً ساراً اليوم، في تحضيرات فريقه، إستعداداً لمواجهة ريال بينيس في الدوري الإسباني.

وأصبح صانع الألعاب الإسباني الدولي فرانشيسكو إيسو لائقاً لخوض المباراة، بعد أن خاض المران الجماعي للفريق بالكامل اليوم الخميس.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، أن إيسكو شارك في مران أمس الأربعاء بشكل زئي، وذلك بعد خوضه لقاء الكلاسيكو الأحد الماضي ضد برشلونة بملعب سانتياجو بيرنابيو، والذي غادره في الدقيقة 79.

وأضافت الماركا، أن جميع اللاعبين شاركوا في مران اليوم، ما عدا الثنائي إيدين هازارد وماركو أسينسيو، الغائبان عن الفريق بسبب الإصابة.

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وسيجري هازارد عملية جراحية اليوم في الكاحل بمدينة دالاس بالولايات المتحدة الأمريكية، فيما يواصل أسينسيو برنامج تعافيه من الإصابة الكبيرة التي لحقت به مطلع الموسم في الرباط الصليبي للركبة.

ويحل ريال مدريد ضيفاً على ملعب بينيتو فيامارين، لمواجهة فريق ريال بيتيس، في الجولة 27 من الدوري الإسباني.

ويحتل النادي الملكي صدارة ترتيب أندية الليجا برصيد 56 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن برشلونة صاحب المركز الثاني برصيد 55 نقطة.