رياضة | الزمالك يوافق على رحيل "الهدّاف"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يوافق على رحيل "الهدّاف" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب محمود علاء مدافع الزمالك ومنتخب مصر في الرحيل عن القلعة البيضاء نهاية الموسم الحالي، وخوض تجربة احترافية في أحد الأندية الخليجية في الموسم المقبل.

وتحدث محمود علاء مع إدارة نادي الزمالك بشأن رحيله عن صفوف النادي نهاية الموسم، وحصل على وعد من الإدارة بالموافقة على رحيله بشرط وصول عرضًا مناسبًا خلال فترة الانتقالات المقبلة

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وطلبت إدارة القلعة البيضاء من محمود علاء تأجيل مناقشة عروض رحيله في الوقت الحالي والتركيز مع الفريق الأبيض لحصد لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا الغائب عن خزينة بطولات النادي منذ 2002.

ويقدم محمود علاء مستويات رائعة رفقة فريق الزمالك في الفترة الحالية، وأصبح محل اهتمام العديد من العربية والخليجية للحصول على خدماته في الموسم المقبل.

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة قوية ضد فريق الترجي التونسي يوم الجمعة في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وفاز الفارس الأبيض في مباراة الذهاب بنتيجة 3 - 1 ليصبح قريبا من التأهل لنصف نهائي البطولة.