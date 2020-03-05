رياضة | في عيد ميلاده الـ34.. أرقام وبطولات من مسيرة "الأباتشي" محمود شيكابالا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في عيد ميلاده الـ34.. أرقام وبطولات من مسيرة "الأباتشي" محمود شيكابالا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يطفئ اليوم الخميس، محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك شمعة عيد ميلاده الـ 34، حيث أنه من مواليد 5 مارس لعام 1986، بقرية "الحصايا" التابعة لمحافظة أسوان.

ويعد "شيكابالا" واحد من أمهر اللاعبين في تاريخ الزمالك والكرة المصرية، ويحظي بشعبية وجماهيرية كبيرة من جانب الجماهير البيضاء، شارك في العديد من المباريات رفقة الفارس الأبيض، وحصد معه عدد من الألقاب والبطولات، كما كان له بعض التجارب الاحترافية خارج مصر.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أرقام وبطولات من مسيرة الفهد الأسمر "شيكابالا" في عيد ميلاده:-

الأندية التي لعب لها:

- الزمالك: 272 مباراة – سجل 57 هدفا – صنع 61 هدفا

- باوك: 28 مباراة – سجل 4 أهداف – صنع 8 أهداف

- الرائد: 24 مباراة – سجل 10 أهداف – صنع 5 أهداف

- أبولون سميراني: 11 مباراة – سجل هدف – صنع هدف

- الوصل الإماراتي: 13 مباراة – سجل 7 أهداف

- الإسماعيلي: 8 مباريات – سجل هدفين – صنع 4 أهداف

- سبورتنج لشبونة "ب": 5 مباريات – لم يسجل أو يصنع

- سبورتنج لشبونة: 1 مباراة – لم يسجل أو يصنع

أرقام "شيكابالا" مع الزمالك:

- الدوري المصري: 180 مباراة – 41 هدف – صنع 41 هدف

- البطولات الإفريقية: 45 مباراة – 8 أهداف – صنع 8 أهداف

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- كاس مصر: 35 مباراة – 7 أهداف – صنع 12 هدف

- البطولات العربية: 10 مباريات – هدف وحيد

- السوبر المصري: مباراتين – لم يسجل أو يصنع أهداف

أرقام "شيكابالا" مع منتخب مصر:

انضم "شيكابالا" لمنتخب مصر للمرة الأولي في يونيو عام 2007، وخاض مع الفراعنة 32 مباراة دولية، وسجل هدفين فقط.

بطولات "الأباتشي" محمود شيكابالا:

- الدوري المصري (2002 / 2003، 2003 / 2004)

- كأس مصر (2007/2008، 2012 / 2013، 2015 / 2016، 2018/2019)

- كأس السوبر المصري (2015/2016، 2018/2019)

- كأس السوبر الإفريقي (2002، 2020)

- البطولة العربية (2003)

- كأس السوبر المصري السعودي (2003)

- كأس أمم إفريقيا 2010

- كأس العالم العسكرية 2007

- هداف الدوري المصري 2010 / 2011

- أفضل لاعب مصري في موسم 2010 / 2011.