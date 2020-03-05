شكرا لقرائتكم خبر عن في الظهور الأول لـ«VAR» في الدوري.. التعادل السلبي يحسم مواجهة طلائع الجيش وإنبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خيّم التعادل السلبي على لقاء طلائع الجيش وإنبي، اليوم الخميس، في المباراة التي جمعتهما على ملعب «الجهاز العسكري للرياضة»، ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الممتاز لكرة القدم.

جاءت المباراة متوسطة الأداء، حيث انحصر أغلب اللعب من كلا الفريقين في منطقة وسط الملعب، ولم تشهد المباراة أي هجمات خطرة في ظل الحذر الدفاعي.

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وشهد اللقاء الظهور الأول لحكم الفيديو «VAR» المساعد لكرة القدم، وتولى محمد الصباحي مهمة حكم الفيديو، ويعاونه مصطفى مدحت.

وجاءت أخطر فرص المباراة للاعب إنبي خالد سطوحي، لم تستغل، بعد أن ارتدت له من دفاع إنبي أمام المرمى، وأطاح بها أعلى من العارضة في الدقيقة 30 من عمر المباراة.

وشهد الشوط إصابة حارس مرمى فريق طلائع الجيش محمد بسام، خلال كرة مشتركة مع مهاجم الفريق البترولي اللاعب محمد شريف، وتوقفت المباراة على إثرها لمدة 7 دقائق، وبعدها حاول الفريقان دون جدوى تسجيل أي أهداف.

بذلك التعادل، ارتفع رصيد النادي البترولي إلى 25 نقطة ليحتل المركز الـ6 بجدول الترتيب، في المقابل ارتفع رصيد طلائع الجيش إلى 16 نقطة في المركز الـ14.