شكرا لقرائتكم خبر عن أشبال جامعة بريتوريا يلتقطون صورًا مع لاعبي الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص أشبال جامعة بريتوريا على التقاط الصور التذكارية مع لاعبي الأهلي والجهاز الفني، عقب انتهاء مران الفريق الذي أقيم، عصر اليوم.

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وأدى الأهلي مرانه في الثالثة عصر اليوم على مجمع ملاعب جامعة بريتوريا، استعدادًا لمواجهة صن داونز التي ستقام، السبت المقبل، على استاد لوكاس موريبي.

ويختتم الأهلي استعداداته لمواجهة صن داونز غدًا، حيث يخوض الفريق مرانه في الثالثة عصرًا على ملعب المباراة.

وكان الأهلي حقق الفوز على صن داونز بهدفين دون رد، في مباراة الذهاب التي أقيمت باستاد القاهرة.