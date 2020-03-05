شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالصور: الأهلي يواصل تحضيراته لموقعة صن داونز والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 مارس 2020
خاض الأهلي مرانه اليوم الخميس على ملعب جامعة بريتوريا، استعدادا لمواجهة مضيفه صن داونز، بعد غد السبت، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وخاض اللاعبون فقرة ترفيهية لكرة اليد، ضمن البرنامج الذي أعده توماس بينكيل، مخطط أحمال الفريق، لكسر حالة الملل التي تصاحب المعسكرات المغلقة أحيانا.
وشهد مران الأهلي حضور أشبال جامعة بريتوريا، الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية مع لاعبي الفريق الأحمر والجهاز الفني، عقب انتهاء التدريب.
وكان الأهلي قد حسم مواجهة الذهاب لصالحه (2-0)، في استاد القاهرة.
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