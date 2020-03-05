شكرا لقرائتكم خبر

ضمك طريق الوحدة لتصحيح المسار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

يسعى الوحدة لتصحيح مساره والتغلب على نتائجه السيئة، عندما يستضيف منافسه ضمك على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، ضمن مواجهات الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يعيش الوحدة أوضاعا سيئة على مستوى نتائج الفريق في الجولتين الماضيتين، بتلقيه خسارتين من الفيحاء والفتح، ويسعى خلال هذه المواجهة إلى التصدي لنادي ضمك الذي حقق انتصارا كبيرا في الجولة الماضية أمام الحزم بثلاثة أهداف دون رد، ويحتل الوحدة المرتبة الرابعة في سلم ترتيب الدوري بـ 33 نقطة.

وقدم الفيحاء مستويات جيدة خلال الجولات الأخيرة، وتحديدا بعد تدعيم صفوف الفريق في الفترة الشتوية بقيادة مدربه الجزائري نور الدين بن زكري، ويتطلع فريق ضمك، الذي يحتل المركز ما قبل الأخير بـ17 نقطة، للفوز وخطف النقاط الثلاث والمحافظة على تقديم المستويات الجيدة والابتعاد عن شبح الهبوط، وكانت مواجهة الدور الأول انتهت بفوز الوحدة بهدف دون رد في أبها.