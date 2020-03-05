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كورونا يلغي معسكر الاتحاد.. وحسم مصير المولد بعد غد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عمر أمانات - جدة

ترددت أنباء داخل نادي الاتحاد عن إلغاء المعسكر الخارجي في الإمارات، بالاتفاق مع المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي تخوفا من انتشار فيروس كورونا، حيث تفكر الإدارة في تعويض معسكر الإمارات بإقامة معسكر داخلي بمدينة أبها.

ويجتمع الجهاز الفني للاتحاد بقيادة فابيو كاريلي، مساء الأحد المقبل، مع اللاعب فهد المولد الذي سيعود من فرنسا بعد إنهائه المرحلة الأولى من برنامجه الإعدادي لبحث مدى جاهزيته وإمكانيته للانخراط في التدريبات الجماعية. وطالبت إدارة النادي من الجهاز الفني بقيادة فابيو كاريلي التحضير المبكر لبرنامج تدريبي مكثف للاعبين خلال الفترة المقبلة، تأهبا لمواجهة الشباب في نصف نهائي كأس محمد السادس للأبطال.

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وجددت إدارة النادي مطالباتها بنقل مواجهة الشباب من ملعب الأمير خالد بن سلطان إلى ملعب آخر في العاصمة أكبر من حيث السعة الاستيعابية للجماهير لتنحصر الخيارات بين استاد الملك فهد الدولي وملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز.

وعلى الصعيد نفسه، ضخ رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد أنمار الحائلي مبالغ مالية في خزينة النادي لتسليم راتب شهر للعاملين بالنادي وللإيفاء ببعض الدفعات من مستحقات اللاعبين الذين تم فسخ عقودهم مع النادي خلال الأشهر الماضية.

وتسابق إدارة النادي الزمن لزيادة مداخيل النادي بشكل متتابع لتحفيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم وكرة السلة لتحقيق منجزات تسجل باسم النادي لإنجاح الموسم الرياضي الحالي فيما تبقى من الاستحقاقات.