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الأهلي يبحث عن الفرحة الغائبة أمام الفيحاء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة يبحث الأهلي عن فرحة غابت ثلاثة أسابيع متتالية، عندما يلتقي مع منافسه الفيحاء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية «الجوهرة المشعة» بجدة اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ21 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. ويأمل الفريق الأخضر مواصلة ملاحقته للهلال والنصر والحفاظ موقتا على المركز الثالث ورفع صيده إلى 37 نقطة، فيما يتطلع فريق الفيحاء الذي يحتل المركز التاسع بـ 27 نقطة للفوز وخطف النقاط الثلاث والمحافظة على تقديم المستويات الجيدة والصعود لمراكز متقدمة في سلم الترتيب. قبل المواجهة لم ينتصر الأهلي في آخر ثلاث جولات من الدوري، بهزيمته في الجولتين الـ 18 و الـ 19 من الوحدة والفتح، وتعادله في الجولة الماضية أمام النصر

يسعى الفريق إلى تحقيق الفوز وتعويض مستويات الفريق المتذبذبة في الجولات الماضية

ستكون المباراة هي الأولى للجهازه الفني الجديد بقيادة الصربي فلادان ميلويفيتش

يستعيد الأهلي الكثير من عناصره ويحشد قواه الهجومية خلال اللقاء

حث المشرف العام على كرة القدم بالأهلي الأمير منصور بن مشعل الجماهير على حضور اللقاء ودعم الفريق

قدم الفيحاء مستويات جيدة خلال الجولات الأخيرة وتحديدا في آخر جولتين وكسب العلامة الكاملة من أمام الوحدة والرائد بطاقة المباراة المناسبة: دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين Advertisements الملعب: الجوهرة المشعة بجدة الجولة: 27 التوقيت : 20:40 م مدرب الأهلي : الصربي فلادان ميلويفيتش مدرب الفيحاء : البرتغالي خورخي سيماو



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