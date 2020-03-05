الحديوي أول محترفة عربية تشارك في جولف السعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة الجولف الدولية الأولى للسيدات أن المغربية مها الحديوي (31 عاما) ستكون أول عربية محترفة، تشارك في المنافسات التي تجري بداية من 19 مارس الحالي وعلى مدار 4 أيام، على ملاعب الرويال جرينز والنادي الريفي للجولف الواقع في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية على مدار 4 أيام، والتي تقام بمشاركة نخبة من أكبر الأسماء في عالم جولف السيدات، وتصل جوائزها إلى مليون دولار « 3.75 ملايين ريال «.

وأشارت الحديوي إلى أن استضافة المملكة للبطولة خطوة مهمة جدا إلى الأمام في مشوار نشر وتطوير اللعبة بين السيدات حول العالم. قالت «أشعر بالسعادة لمجرد التنافس في بطولات جديدة، تقام في دولة عربية، وهذا الأمر يعني لي الكثير».

وقالت «من الرائع أن تتاح لنا الفرصة لنتنافس في بطولة احترافية في الجولف في السعودية، والتي تمثل خطوة مهمة نحو تطوير اللعبة، ودليل على أننا نسير على الطريق الصحيح في هذا المجال، وأنا فخورة جدا بأن أكون جزءا من هذا الحدث الذي هو جزء من الجولة الأوروبية المهمة».