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غضب الرائد يصطدم بنشوة الفتح

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبدالعزيز الأسمري - الرياض

ستكون مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة مسرحا للقاء الرائد والفتح في الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عند الـ4:05 مساء اليوم.

وتختلف ظروف اللقاء نتيجة تباعد طموحات الفريقين، فالرائد صاحب الأرض الغاضب، يسعى إلى تصحيح المسار بعد أن خسر بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام الفيحاء في الجولة الماضية، جعلت من رصيد كتيبة رائد التحدي مع المدرب باسينيك هايسي يفقد فرصة اقتحام المراكز الأربعة الأولى حيث يمتلك الفريق 31 من أصل 20 فاز في 9 مرات وخسر في 7 مناسبات.

أما الفتح بقيادة يانييك فيريرا فيعيش استفاقة متأخرة، مكنت النموذجي من الفوز بثلاثية مقابل هدفين على الوحدة في الجولة الماضية ساهمت جليا من إمكانية تدارك هروب الفتح مع قاع الترتيب، حيث ارتفع رصيد الفريق إلى 18 نقطة، وضعته في المركز 14 محققا الفوز 4 مرات، وتلقى 10 خسائر كثاني الفرق الستة الأكثر خسارة وهم العدالة والاتحاد والحزم وأبها والاتفاق يذكر أن لقاء الدول الأول انتهى إيجابيا 2-2 وكان آخر لقاء بينهم في القصيم انتهى بفوز الفتح 3-0.