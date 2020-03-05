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عبدالحفيظ: شخصية الأهلي ستسقط صن دوانز

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ القاهرة

أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول للنادي الأهلي المصري أن هناك حالة من الالتزام والانضباط الشديدين داخل صفوف الفريق، قبل المواجهة المهمة والمرتقبة أمام صن داونز المقرر لها بعد غد السبت في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا.

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وقال مدير الكرة بالأهلي المصري في تصريحات صحفية أمس ، إن تركيز الفريق منصب على مواجهة صن داونز، بحثا عن بطاقة التأهل إلى الدور قبل النهائي للبطولة الأفريقية.

وشدد عبدالحفيظ، على أن شخصية النادي الأهلي دائما ما تظهر في الأوقات الحاسمة، وأوضح أن مباراة العودة أمام صن داونز ستكون لها حسابات مختلفة، بعدما طوى الأهلي صفحة مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد القاهرة بمجرد انتهائها.

وأشار مدير الكرة إلى أن اللاعبين والجهاز الفني لديهم هدف محدد، وهو إسعاد جماهير النادي، وقطع خطوة جديدة في مشوار الفريق لإحراز لقب أبطال أفريقيا.