البرشا يسعى لاستعادة توازنه.. وسوسيداد خائف من ميسي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - مدريد

يتعين على فريق برشلونة أن يستعيد توازنه بعد الخسارة في مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد بهدفين نظيفين، عندما يستضيف ريال سوسيداد غدا في الجولة الـ27 من الدوري الإسباني لكرة القدم، بينما يحل الريال ضيفا على ريال بيتيس في اليوم التالي.

وأكد كيكي سيتين، مدرب برشلونة، أن خسارة فريقه لمباراة الكلاسيكو في الجولة الماضية ليست مهمة، وأن الطريق لا يزال طويلا في صراع المنافسة على لقب الدوري.

وتتبقى 12 مباراة. ويتفوق الريال على برشلونة بفارق نقطة واحدة، بالإضافة لأفضلية في المواجهات المباشرة، ربما يثبت هذا أن الفريق الذي سيرتكب أقل الأخطاء هو الذي سيتوج بلقب الدوري بدلا من الفريق الأفضل. ويواجه فريقا الريال وبرشلونة مباريات خادعة في هذه الجولة، والتي تشهد العد التنازلي لنهاية الدوري.

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وسيدخل سوسيداد المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على ميرانديس، والتأهل لنهائي كأس ملك إسبانيا، بينما يحل الريال ضيفا على ريال بيتيس.

ويستمر غياب الثنائي لويس سواريز وعثمان ديمبلي عن برشلونة، فيما يأمل مارتن برايثويت أن يبدأ أول مبارياته مع الفريق الذي انضم إليه في فبراير من ليجانيس، في صفقة طارئة. ورغم أن ميسي سجل 4 أهداف أمام إيبار، كانت هذه هي المباراة الوحيدة التي سجل فيها أهدافا خلال آخر 7 مباريات، مما يعكس مستواه غير الثابت أخيرا.

وقال سيتين «ميسي لاعب مهم جدا، ولكن لا يمكننا أن نعتمد عليه فقط».

وأضاف «الخسارة في مباراة الكلاسيكو ليس لها معنى عظيم. مدريد يتفوق علينا بنقطة ولا يزال من الممكن أن يشهد سباق اللقب عددا من التغيرات».