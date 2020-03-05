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المربع الذهبي يداعب 6 فرق عربية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - القاهرة

تتطلع الفرق العربية الـ6 التي تخوض الأدوار الإقصائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم لحجز بطاقات التأهل للمربع الذهبي في المسابقة القارية، بعدما ضمنت وجود فريقين عربيين على الأقل في الدور قبل النهائي بالبطولة، في ظل إقامة مواجهتين عربيتين بدور الثمانية، بينما تطمح جماهير الوطن العربي أن يكون المربع الذهبي عربيا خالصا، أملا في مواصلة احتكار العرب للبطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة السمراء للنسخة الرابعة على التوالي.

وتنطلق جولة الإياب بدور الثمانية اليوم، حينما يستضيف الترجي التونسي فريق الزمالك المصري بالملعب الأولمبي في رادس، وانتهى لقاء الذهاب الجمعة الماضي بالعاصمة المصرية القاهرة بفوز الزمالك 3 / 1، ويكفي الزمالك الخسارة بفارق هدف وحيد أو بفارق هدفين شريطة نجاحه في تسجيل أكثر من هدفين في لقاء العودة، من أجل اقتناص ورقة الترشح للدور قبل النهائي في البطولة التي توج بها خمس مرات كان آخرها في 2002.

ويشهد ملعب رادس أيضا مواجهة عربية أخرى بين النجم الساحلي التونسي والوداد البيضاوي المغربي غدا، بعد تغلب الفريق الأخير على منافسه بهدفين دون مقابل في جولة الذهاب في الدار البيضاء.

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وفي مدينة بريتوريا الجنوب أفريقية، يرغب الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد ثمانية ألقاب، في الاستفادة من فوزه ذهابا بهدفين دون مقابل على ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، لمواصلة حملته نحو استعادة اللقب الغائب عنه منذ عام 2013.

ويواجه الرجاء البيضاوي المغربي مهمة بالغة الصعوبة، عندما يحل ضيفا على تي بي مازيمبي بطل الكونغو الديمقراطية، رغم فوز الفريق المتوج بثلاثة ألقاب في المسابقة بهدفين دون مقابل في مباراة الذهاب بالدار البيضاء.

مواجهات دوري أبطال أفريقيا:

الجمعة:

الترجي التونسي والزمالك المصري

الرجاء البيضاوي المغربي وتي بي مازيمبي الكنغولي