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5 أسباب وراء انسحاب آل الشيخ من الأهلي المصري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - علي مسعود - القاهرة

فيما تصدر هاشتاق «لا لاستقالة تركى» موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» في مصر، بات البحث عن أسرار الاستقالة المفاجئة للمستشار تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية للأهلي المصري أحد المواضيع الرئيسة التي تشغل الإعلام المصري، في ظل الوفاق الكبير الذي يجمع مالك نادي الميريا الإسباني مع إدارة محمود الخطيب، ومساندته للفريق الجماهيري الكبير في مشواره الأفريقي.

ورغم بيان آل الشيخ عبر موقع فيس بوك «الأكثر تداولا في مصر» الذي أكد خلاله أسباب انسحابه المفاجئ، إلى أنه ترك الكثير من التأويلات والجدل الواسع، بعدما أنهاها بعبارات تكشف عن وجود أسباب خفية حيث قال «والجمعية العمومية وانتخابات النادي قريبة ووقتها لكل حادث حديث».

وقال الرئيس الشرفي للأهلي المصري في بيانه «وصلتني الكثير من الاستفسارات والكثير من الأسئلة من أحبابي المحترمين من مصر الحبيبة، تستفسر عن سبب الاستقالة وتوقيتها، أنا أمر الآن بظروف صحية وارتباطات في العمل كبيرة، بالإضافة لتملك نادي الميريا والشروع في المفاوضات لتملك ناد آخر في أوروبا أو أمريكا الجنوبية، ففضلت الانسحاب والاحتفاظ بالأهلي في قلبي، والجمعية العمومية وانتخابات النادي قريبة ووقتها لكل حادث حديث، حفظ الله مصر وحفظ الله أمتنا العربية ودامت مصر بأمن ورخاء».

أسباب خفية

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وعلمت «مكة» بوجود أسباب خفية وراء الاستقالة المفاجئة لآل الشيخ، حيث عرض آل الشيخ التكفل بتكاليف طائرة خاصة تنقل الفريق إلى جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز، و3 طائرات أخرى تنقل مجموعة كبيرة من جمهور الأهلي ذهابا وإيابا إلى جنوب أفريقيا أيضا، ولم يرد مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب على عرضه، كما رفض صرف مكافآت للاعبين والجهاز الفني والإداري عقب الفوز أمام صن داونز».

وقال الإعلامي المصري مدحت شلبي القريب من آل الشيخ، إن الأخير شعر أنه بعيد عن إطار الرئاسة الشرفية، وأنه لا يعتبرها ليست مجرد تشريف بقدر ما هي عطاء، وعندما قرر أن يعطي اعتذر المسؤول عن قبول هذا العطاء، فوجد أنه ليس له دور بالأهلي.

رفض أهلاوي

وفيما لم تعلق إدارة الأهلي على الأمر بالقبول أو الرفض، حث الآلاف من رواد موقع الاجتماعي مجلس إدارة الأهلي على رفض انسحاب المستشار تركى آل الشيخ، وطالبوا بالحفاظ على العلاقة القوية التي تربط النادي الأكثر جماهيرية في مصر مع المسؤول والمستثمر الرياضي السعودي، وتفويت الفرصة على الذين يسعون لإفساد علاقة البلدين بشتى السبل التي هي بمثابة أمن قومي عربي.

وفي الإطار ذاته، علمت «مكة» أن الأهلي المصري الذي اختار الأمير الراحل عبدالله الفيصل رئيسا شرفيا له في العقود الماضية، لن يرد على الاستقالة في الوقت الحالي، لاسيما أنها جاءت عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولم تقدم بشكل رسمي، وتشبه إلى حد كبير استقالته السابقة التي لم تناقشها إدارة الأهلي أو تبت فيها، وأعلن الأهلي في بيان سابق أن قبول استقالة الرئيس الشرفي أو إقالته لم تحدث في تاريخ النادي الأحمر.

أسباب انسحاب آل الشيخ: