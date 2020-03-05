شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربي يسقط أسوان بثلاثة أهداف لهدف وديا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ويستعد الإنتاج لمواجهة نادى مصر والمقرر لها الخميس المقبل بالجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدورى العام.

وتعادل فريق مصر المقاصة مع الإنتاج الحربى، بنتيجة 1 / 1 فى المباراة التى جمعتهما باستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، ضمن الجولة السابعة عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن برصيد 23 نقطة من 17 مباراة فاز فى 5 لقاءات وتعادل فى 8 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه مثلها.

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وحذر مختار مختار، المدير الفنى للإنتاج الحربى، لاعبيه من خطورة الاستهانة بنادى مصر الذى تلقى هزيمتين على التوالى برباعية دون رد أمام الطلائع ثم بهدف دون رد أمام سموحة، حيث عقد مختار مختار جلسة مع لاعبيه حذرهم من انتفاضة الفريق الباحث عن النجاة من دوامة الهبوط الذى تولى تدريبه جهاز فنى جديد بقيادة خالد جلال.

على الجانب الآخر، شدد مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى على أن مباريات المرحلة المقبلة ستكون صعبة على كل الفرق، ومن الصعب تحديد الفرق التى ستهبط للدرجة الأدنى من الآن، خاصة أن هناك دورا ثانيا بالكامل، أى سيلعب كل نادٍ 17 مواجهة أخرى تساوى 51 نقطة، وهو رقم كبير من النقاط ومن يجمع أكبر قدر منها سيستمر فى بطولة الدوري