شكرا لقرائتكم جنش مهنئا شيكابالا بعيد ميلاده: كل سنة وانت طيب يا اخويا يا ملك البطولات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنأ محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك زميله محمود عبد الرازق شيكابالا بعيد ميلاده الـ 34.

ونشر جنش مجموهة صور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر برفقة زميله شيكابالا قائلا :" كل سنه وأنت طيب يا اخويا يا ملك البطولات".

يحتفل محمود عبد الرازق شيكابالا كابتن نادى الزمالك، اليوم الخميس، بعيد ميلاده رقم "34" ويملك الفهد الاسمر تاريخ طويلا من التألق بالقميص الأبيض ليصبح أيقونة لدى عشاق الزمالك وأسطورة غير قابلة للمساس.

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ولد محمود عبد الرازق "شيكابالا" فى 5 مارس لعام 1986 بقرية "الحصايا" بمحافظة أسوان، تدرّج فى فرق الناشئين بالزمالك وانضم للفريق الأول وكان عمره 15 عامًا و8 أشهر فقط.

شيكابالا فاز مع الزمالك ببطولتى دورى 2003 و2004، و4 بطولات كأس مصر 2008 و2013 و2016 و2019، وكأس السوبر الأفريقى 2003 و2020، وفاز بكأس السوبر المحلى 2020 ومع منتخب مصر فاز ببطولة كأس العالم العسكرية 2007، وكأس الأمم الأفريقية 2010، ودورة حوض وادى النيل 2011.

ونجح "شيكا" بتألقه وأدائه المميز فى المباريات الأخيرة مع الزمالك أن يُعيد تقديم نفسه مرة أخرى بحثاً عن تحقيق "الامنية الأخيرة" بالصعود لمنصة التتويج وقيادة الفريق الأبيض لحصد الألقاب المحلية والافريقية حتى يكون بمثابة مسك الختام لمشوار أحد المواهب الحقيقية فى عالم كرة القدم، والتى كان من المفترض أن تكون فى مكانة أفضل وصاحبة شهرة أوسع فى الملاعب الأوروبية.