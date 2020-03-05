الاتحاد المصري يدشن تقنية الفيديو

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بدأ الاتحاد المصري لكرة القدم يوم الخميس تطبيق تقنية الفيديو لأول مرة في مسابقة الدوري وذلك في مباراة طلائع الجيش وإنبي ضمن منافسات المرحلة التاسعة عشرة من المسابقة.
الاتحاد استبق المباراة بمؤتمر صحافي قدم خلاله تفاصيل هذه التجربة، والمباراة قادها في الساحة الحكم محمد معروف، فيما تواجد ضمن طاقم التحكيم كل من محمد الصباحي ومصطفى مدحت كحكمي تقنية فيديو ليدخلا تاريخ الدوري المصري.
تقنية الفيديو سبق تطبيقها في بطولة الكأس خلال مباراة الإسماعيلي وبيراميدز في دور الستة عشر للمسابقة، ومن المتوقع أن يستمر تطبيقها في الدوري بالجولات المقبلة للبطولة.
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