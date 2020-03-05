شكرا لقرائتكم القائم ينقذ اتحاد جدة من الخسارة أمام الحزم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أهدر الحزم فوزاً في متناول يده بعدما اكتفى بالتعادل الإيجابي 1-1 أمام ضيفه اتحاد جدة، في المواجهة التي احتضنها ملعب الحزم بالرس، في افتتاح المرحلة 21 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الخميس.

وغلب الحذر الدفاعي على أداء الفريقين في الشوط الأول، خاصة من فريق الحزم الذي اعتمد على إغلاق مناطقه الدفاعية.

وسنحت فرصة وحيدة في الشوط الأول كانت للأرجنتيني ليوناردو خيل الذي تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله منصور الحربي ليسدد الكرة إلا أنها اصطدمت بالشباك الجانبية.

وفي الشوط الثاني واصل الحزم اعتماده على الهجمات المرتدة وكاد لاعبه المغربي ادريس فتوحي أن يفتتح التسجيل بعد تلقيه تمريرة من زميله البرازيلي كافو ليسدد الكرة إلا أنها مرت بجانب القائم الأيمن للحارس البرازيلي غروهي.

ورد الاتحاد سريعاً ونجح مدافعه سعود عبدالحميد بالحصول على ركلة جزاء عند الدقيقة 61 بعد إعاقته من مدافع الحزم محمد الزبيدي ليتقدم لها الايفواري بوني ويضعها في الشباك.

Advertisements

وواصل الاتحاد هجومه وكاد مهاجمه البرازيلي رومارينيو أن يسجل الثاني عقب تلقيه تمريرة من زميله عبدالاله المالكي ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس الجزائري مليك عسلة.

وفي الدقائق العشر الأخيرة فرض الحزم سيطرته وكاد لاعبه الفرنسي كريم يودا أن يسجل هدف التعادل بعد تلقيه تمريرة من زميله ادريس فتوحي ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس غروهي الذي أبعدها بصعوبة.

وكثف الحزم هجومه وسنحت للاعبه الفرنسي كريم يودا فرصة خطيرة عقب تلقيه كرة عائدة من دفاع الاتحاد ليسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس غروهي الذي أبعدها بصعوبة.

وعند الدقيقة 90 تمكن البرازيلي فاغنر اليماو مدافع الحزم من تسجيل هدف التعادل بعدما حول عرضية زميله فتوحي برأسه في شباك الاتحاد.

وعند الدقيقة 90+5 أهدر المغربي ادريس فتوحي فرصة تسجيل هدف الفوز بعدما تصدى لركلة الجزاء المحتسبه لفريقه ليسدد الكرة إلا أنها أصابت القائم.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد إلى 23 نقطة ليبقى في المركز 12 وبفارق الأهداف عن الحزم صاحب المركر 13.