مصدر بالكاف: سنناقش مصير مباريات مارس الدولية بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

كشف مصدر في اللجنة الطبية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مصير مباريات مارس والتي تأتي ضمن التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 والتي ستقام في دولة الكاميرون.

ومن المقرر أن يشهد شهر مارس مباريات الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا، وستواجه مصر توجو في القاهرة يوم 26 على أن تقام مباراة الجولة الرابعة في توجو 29 مارس.

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وكانت عدد من الدول الأفريقية قد سجلت ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا مثل الجزائر، تونس، مصر ، المغرب بالإضافة إلى السنغال ونيجيريا.

وقال مصدر في اللجنة الطبية في الكاف رفض الكشف عن اسمه من خلال تصريحات لـ"الخليج 365": "تأجيل المباريات هو الاتجاه السائد في العالم في الوقت الحالي بسبب فيروس كورونا، سيكون هناك اجتماع للجنة الطبية، لم نحدد موعده حتى الآن، وسيكون هناك تفكير فيما يخص أزمة كورونا، أؤكد حتى الآن لم نوصي بتأجيل أو إلغاء أي مباراة حتى الوقت الراهن."

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد اقترح على الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل مباريات التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولتي كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023 التي ستسضيفها الصين.