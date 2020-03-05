سفير مصر في جنوب أفريقيا يتحدث عن.. ترتيباتهم لبعثة الأهلي.. وأهمية وجود الخطيب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال شريف عيسى، سفير مصر لدى جنوب إفريقيا، إن الترتيب لاستقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بدأ منذ الإعلان عن مواجهة صنداونز في قرعة دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أن الاتصالات لم تنقطع طوال الفترة الماضية بين الأهلي والسفارة المصرية في جنوب إفريقيا لتوفير وتلبية كافة احتياجات الفريق قبل وبعد وصوله.

ويتواجد الأهلي في جنوب أفريقيا استعدادًا لمواجهة نظيره صندوانز يوم السبت المقبل ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال السفير المصري، في تصريحات أوردها الموقع الرسمي للأهلي، إن الترتيب لوجود بعثة الأهلي تم على أعلى مستوى، كما أن وجود محمود الخطيب، رئيسًا للبعثة في جنوب إفريقيا، أضفى المزيد من حالة التركيز الشديد على الجميع.

وأعرب عيسى، عن سعادته البالغة بتلبية الكابتن محمود الخطيب للدعوة التي وجهها له أمس وحضوره لمقر إقامته في بريتوريا، مشيرا إلى أن حضوره أضفى حالة من السعادة على جميع الحاضرين الذين أصروا على الحضور والتواجد.

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وقال السفير المصري: "الخطيب قامة وقيمة كبيرة، ومنذ وصوله إلى جنوب إفريقيا يتابع كافة التفاصيل المتعلقة بالبعثة".

وشدد شريف عيسى، على أنه متحيز لشخصية النادي الأهلي، الذي يعد خير سفير للرياضة المصرية من خلال بطولاته وانجازاته على الصعيد القاري على وجه التحديد.

وواصل حديثه قائلا: :الأهلي هرم من أهرام الرياضة في مصر، وأنا متحيز لشخصية النادي الأهلي الأكثر حصولا على البطولات، ونأمل أن يعود الفريق إلى القاهرة ببطاقة التأهل إلى دور نصف النهائي ببطولة إفريقيا".

يُذكر أن الأهلي قد أنهى لقاء الذهاب الذي جمعهما في ملعب استاد القاهرة بالفوز بثنائية نظيفة سجلها علي معلول.