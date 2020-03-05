إنبي يسقط في فخ التعادل أمام الطلائع في أول تطبيق لتقنية الـ "var"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

خيّم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت فريق إنبي ونظيره طلائع الجيش ضمن منافسات بطولة الدوري.

المباراة التي شهدت أول تطبيق لتقنية حكم الفيديو في الموسم الجاري من الدوري المصري لم يلجأ له الحكم طوال الـ 90 دقيقة.

وبهذه النتيجة رفع إنبي رصيده إلى النقطة 26 في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري كذلك لم يتحرك نادي طلائع الجيش عن مركزه الـ 14 فقط رفع رصيده إلى النقطة 17.