فايلر يركز على الجانب البدني بمران الأهلي في جنوب إفريقيا

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مرانًا قويًّا عصر اليوم على مجمع ملاعب جامعة بريتوريا في جنوب إفريقيا، استعدادًا لمواجهة صن داونز التي تقام الثالثة عصر السبتالمقبل.
واشتمل مران الفريق على جانب بدني وفني، واستمر لمدة ٧٠ دقيقة في الحصة التدريبية قبل الأخيرة للفريق في جنوب إفريقيا، قبل مواجهة صن داونز في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا، التي تقام على استاد لوكاس موريبي.
وكان الأهلي قد حقق الفوز على صن داونز بهدفين دون رد، في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد القاهرة.
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