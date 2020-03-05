إنبي وطلائع الجيش " حبايب" والحارسان جاد وبسام يتألقان

تعادل فريق إنبي مع طلائع الجيش بدون أهداف بستاد جهاز الرياضة العسكري بكوبري القبة بالعباسية في الجولة الثامنة عشر لبطولة الدوري الممتاز. الممتاز. جاء اللقاء متوسط المستوى كان الطلائع أفضل في الشوط الاول وتصدى الحارس محمود جاد لأكثر من محاولة للفريق العسكري.

كما تألق الحارس محمد بسام في الزود عن مرماه على مدار الشوطين وانقذ محمد سمير مدافع الطلائع هدفا لإنبي قبل نهاية الشوط الاول بخمس دقائق. من محاولة للفريق العسكري.كما تألق الحارس محمد بسام في الزود عن مرماه على مدار الشوطين وانقذ محمد سمير مدافع الطلائع هدفا لإنبي قبل نهاية الشوط الاول بخمس دقائق.

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