تشكيل الشباب لمواجهة العدالة فى الدورى السعودى

أعلن لويس جارسيا المدير الفنى للشباب السعودي عن تشكيل الفريق لمواجهة العدالة فى إطار منافسات الجولة الـ٢١ من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويدخل فريق الشباب المباراة بالتشكيل الاتى : حراسة المرمى : فاروق بن مصطفى. خط الدفاع : أحمد الشراحيلي، محمد سالم، حسن معاذ، عبدالله الشامخ. خط الوسط : عبدالملك الخبيري، عبدالمجيد الصليهم، كريستيان جوانكا، سيباستياو جونيور، دانيلو أسبيريا. خط الهجوم : عبد الله الحمدان.

ويتواجد في الاحتياط : مروان الحيدري، عبدالله الزوري، عبدالملك الشمري، وليد حزام، متعب المفرج، حسن الراهب، محمد عطيه، ضيدان المطيري، تركي العمار.

الاتى : حراسة المرمى : فاروق بن مصطفى. خط الدفاع : أحمد الشراحيلي، محمد سالم، حسن معاذ، عبدالله الشامخ. خط الوسط : عبدالملك الخبيري، عبدالمجيد الصليهم، كريستيان جوانكا، سيباستياو جونيور، دانيلو أسبيريا. خط الهجوم : عبد الله الحمدان.ويتواجد في الاحتياط : مروان الحيدري، عبدالله الزوري، عبدالملك الشمري، وليد حزام، متعب المفرج، حسن الراهب، محمد عطيه، ضيدان المطيري، تركي العمار.

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