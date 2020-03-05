تشكيل الشباب لمواجهة العدالة فى الدورى السعودى

أعلن لويس جارسيا المدير الفنى للشباب السعودي عن تشكيل الفريق لمواجهة العدالة فى إطار منافسات الجولة الـ٢١ من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
ويدخل فريق الشباب المباراة بالتشكيل
ويتواجد في الاحتياط : مروان الحيدري، عبدالله الزوري، عبدالملك الشمري، وليد حزام، متعب المفرج، حسن الراهب، محمد عطيه، ضيدان المطيري، تركي العمار.
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