إقامة مباراة نهضة بركان والمصري بالمغرب بدون جمهور

أصدرت وزارة الثقافة والشباب والرياضة المغربية قراراً منذ قليل بإقامة المباريات التي تجمع بين الفرق المغربية والفرق الأجنبية بدون جمهور ، وجاء هذا القرار الذي حمل توقيع الحسن عبيابةوزير الثقافة والشباب والرياضة ضمن مجموعة من الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة لمنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).
وطبقا لهذا القرار فإنه من المنتظر أن يتم تطبيق هذا القرار على مباراة إياب دور الثمانية من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع بين المصري ومضيفه فريق نهضة بركان المغربي والمقرر إقامتها في التاسعة مساء الأحد المقبل على الملعب البلدي بمدينة بركان.
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