فقرة ترفيهية بمران الأهلي في جنوب إفريقيا

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي فقرة ترفيهية في بداية مران الفريق، الذي أقيم عصر اليوم في بريتوريا، استعدادًا لمواجهة صن داونز التي تقام

في الثالثة عصر السبت المقبل.وخاض الفريق فقرة باليد ضمن البرنامج الذي أعده توماس بينكيل، مخطط أحمال الفريق.ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز، التي تقام في الثالثة عصر السبت المقبل على استاد لوكاس موريبي، في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.كان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب بهدفين دون رد.