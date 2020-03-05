خاض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي فقرة ترفيهية في بداية مران الفريق، الذي أقيم عصر اليوم في بريتوريا، استعدادًا لمواجهة صن داونز التي تقامفي الثالثة عصر السبت المقبل.
وخاض الفريق فقرة باليد ضمن البرنامج الذي أعده توماس بينكيل، مخطط أحمال الفريق.
ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز، التي تقام في الثالثة عصر السبت المقبل على استاد لوكاس موريبي، في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.
كان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب بهدفين دون رد.
كانت هذه تفاصيل خبر فقرة ترفيهية بمران الأهلي في جنوب إفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.