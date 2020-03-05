أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم مساء اليوم الخميس عن موعد المباريات المؤجلة ببطولة الدوري من الجولة الـ26، والتي تم تأجيلها لأسباب إضطراريه خوفًا من انتشار فيروس كورونا.
وجاءت مواعيد المباريات كالتالي:- الاحد 2:30 م/ بارما – سبال. الاحد 5:00 م/ ميلان - جنوى و سامبدوريا - فيرونا . الأحد 8:00 م/ اودينيزي -
كما قرر الاتحاد خوض تلك المباريات بدون جمهور تحسبًا من انتشار فيروس كورونا بالساحة الكروية، نظرا لوجود حالات كثيرة بإيطاليا.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميا.. تحديد موعد المباريات المؤجلة بالدوري الإيطالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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