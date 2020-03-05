رسميا.. تحديد موعد المباريات المؤجلة بالدوري الإيطالي

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم مساء اليوم الخميس عن موعد المباريات المؤجلة ببطولة الدوري من الجولة الـ26، والتي تم تأجيلها لأسباب إضطراريه خوفًا من انتشار فيروس كورونا.

وجاءت مواعيد المباريات كالتالي:- الاحد 2:30 م/ بارما – سبال. الاحد 5:00 م/ ميلان - جنوى و سامبدوريا - فيرونا . الأحد 8:00 م/ اودينيزي -

فيورنتينا . الأحد 10:45 م/ يوفنتوس – إنتر ميلان. الاثنين 8:30 م/ ساسولو – بريشيا.كما قرر الاتحاد خوض تلك المباريات بدون جمهور تحسبًا من انتشار فيروس كورونا بالساحة الكروية، نظرا لوجود حالات كثيرة بإيطاليا.