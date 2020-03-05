أشبال جامعة بريتوريا يلتقطون الصور التذكارية مع لاعبي الأهلي

حرص أشبال جامعة بريتوريا على التقاط الصور التذكارية مع لاعبي الأهلي والجهاز الفني، عقب انتهاء مران الفريق الذي أقيم عصر اليوم.

وأدى الأهلي مرانه في الثالثة عصر

اليوم على مجمع ملاعب جامعة بريتوريا، استعدادًا لمواجهة صن داونز التي تقام يوم السبت المقبل على استاد لوكاس موريبي.ويختتم الأهلي استعداداته لمواجهة صن داونز غدًا، حيث يخوض الفريق مرانه في الثالثة عصر ًا على ملعب المباراة.كان الأهلي قد حقق الفوز على صن داونز بهدفين دون رد، في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد القاهرة.