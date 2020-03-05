فايلر يجهز لاعبي الأهلي فنيًا ومعنويًا لمباراة صن داونز

عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق، الذي أقيم في الثالثة عصر اليوم على مجمع ملاعب جامعة بريتوريا.
وتحدث فايلر مع اللاعبين لتجهيزهم فنيًّا ومعنويًّا لمواجهة صن داونز المرتقبة، المقرر إقامتها في الثالثة عصر السبت المقبل، على استاد لوكاس موريبي، في إيابدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا .
وأدى الأهلي مرانه على مجمع ملاعب جامعة بريتوريا، اليوم، فيما يخوض الفريق مرانه الأخير غدًا على استاد لوكاس موريبي، الذي يستضيف مواجهة الفريق أمام صن داونز .
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