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فايلر يجهز لاعبي الأهلي فنيًا ومعنويًا لمباراة صن داونز

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عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق، الذي أقيم في الثالثة عصر اليوم على مجمع ملاعب جامعة بريتوريا

.

وتحدث فايلر مع اللاعبين لتجهيزهم فنيًّا ومعنويًّا لمواجهة صن داونز المرتقبة، المقرر إقامتها في الثالثة عصر السبت المقبل، على استاد لوكاس موريبي، في إياب

دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا .

وأدى الأهلي مرانه على مجمع ملاعب جامعة بريتوريا

، اليوم، فيما يخوض الفريق مرانه الأخير غدًا على استاد لوكاس موريبي، الذي يستضيف مواجهة الفريق أمام صن داونز .
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