إصابة حارس طلائع الجيش في رأسه أمام إنبي

توقفت مباراة إنبي وطلائع الجيش لمدة 5 دقائق لإصابة حارس الطلائع محمد بسام وسقوط نزيف من رأسه ، في كرة مشتركة مع مهاجم إنبي محمد رزق داخل منطقة الجزاء في

الهجمة التي أهدر من خلالها محمد شريف فرصة ثمينة بعد سقوط الحارس أرضا والمرمى خالي وأبعد المداف محمد سمير الكرة من على خط المرمى .

جاءت إصابة بسام في الدقيقة 42 من الشوط الاول والنتيجة التعادل بدون أهداف في اللقاء المقام حاليا بستاد جهاز الرياضة العسكري ضمن الجولة الـ18 للدوري الممتاز.

وانتهي الشوط الأول من المباراة التي يديرها الحكم محمد معروف بالتعادل السلبي .