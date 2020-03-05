الزمالك يتعادل مع وادي دجلة في دوري الجمهورية مواليد 2004

تعادل فريق الناشئين لكرة القدم بنادي الزمالك مواليد ٢٠٠٤ مع نظيره وادي دجلة بدون أهداف في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم على ملعب النادي ضمن منافسات الجولة 21 من بطولة الجمهورية للناشئين . بينهما اليوم على ملعب النادي ضمن منافسات الجولة 21 من بطولة الجمهورية للناشئين . ويقود فريق الزمالك فنيًا سيد حنفي ويساعده عامر صبري ومصطفي محمود في وجود تامر وحيد مدرب الحراس والإداري خالد عمران وأخصائي تأهيل أشرف محمود .

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