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صراع كبير بين ريال مدريد ويوفنتوس للتعاقد مع مهاجم مانشستر سيتي

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مهاب زايد 0 تبليغ

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أعلنت صحيفة “Tuttosport”، ان مسؤولي فريق يوفنتوس الإيطالي مهتمون بالتعاقد مع “جابريل جيسوس”، مهاجم فريق مانشستر سيتي، لخلافة “جونزالو هيجواين” الذي قرر الرحيل عن صفوف الفريق في الصيف القادم.

وذكرت الصحيفة ان “فابيو باراتيتشي” المدير الرياضي للسيدة العجوز، اجتمع في عدة مناسبات بالمهاجم البرازيلي صاحب الـ22 عامًا، من أحل إقناعة بفكرة الإنضمام إلى صفوف الفريق الإيطالي.

في الوقت الذي اظهر فيه اهتمامه بضم “جيسوس”، بعد ما تألق في مباراة فريقه “مانشستر سيتي” امام المرينجي في على ملعب “سانتياجو برنابيو“، وساهم بشكل كبير في تحقيق الفوز بنتيجة (2-1).

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ولكن على الرغم من هذه الإهتمامات من العملاقين الإسباني والإيطالي، يُعتقد أن جيسوس مصمم على إثبات ولائه للسيتيزينس، كما سيتجاهل اهتمام ايضًا.

كما أكد “بيب جوارديولا” ان المهاجم البرازيلي لن يغادر إلا إذا كانت الإدارة لها رأي آخر في ذلك، بغض النظر عن مستقبل النادي في أوروبا بسبب العقوبة الموقعة على الفريق.

جوارديولا يعطي تعليمات لجيسوس في إحدى مباريات السيتي (صورة: bleacherreport)
جوارديولا يعطي تعليمات لجيسوس في إحدى مباريات السيتي (صورة: bleacherreport)

ويرتبط جابريل جيسوس بعقد مع مانشستر سيتي حتى يونيو 2023، ويبدو أنه مستعدًا لمواصلة المنافسة مع “سيرجيو أجويرو”، لإثبات أحقيته في ان يكون الخيار الهجومي الأول للمدرب الإسباني.

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