العين يُحول تأخره الى فوز أمام الفجيرة

حول فريق العين تأخره بهدف الى فوز 2-1 أمام ضيفه الفجيرة، اليوم الخميس 5-3-2020، على ملعب هزاع بن زايد، ضمن منافسات الجولة الـ18 فى دوري الخليج العربي الإماراتي (الدوري الإماراتي)، مواصلا اللحاق بمتصدر المسابقة شباب الأهلي دبي.

بهذا الفوز رفع العين رصيده الى النقطة 37 فى المركز الثاني، بفارق نقطتين عن المتصدر شباب الأهلي دبي الذي سيواجه النصر غدا، بينما تجمد رصيد الفجيرة عند النقطة 12 فى المركز الأخير من الترتيب.

وكان الاتحاد الإماراتي لكرة القدم قد قرر يوم أمس الأربعاء، إقامة ما تبقى من مباريات بطولة دوري الخليج العربي الإماراتي وكافة المنافسات الكروية في البلاد، بدون حضور جماهيري، في إجراء وقائي في ظل وجود حالات إصابات بمرض كورونا في الإمارات.

افتتح الفجيرة اهداف المباراة فى الدقيقة الثالثة عن طريق اللاعب “أسانتي” من تسديدة من الرواق الأيمن اصطدمت فى الدفاع وسكنت مرمي العين.

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وكاد العين ان يتعادل فى الدقيقة 14 من رأسية مهاجم الفريق “لابا كودجو” ولكن مدافع الفجيرة “عبدالله صالح” أخرج الكرة من على خط المرمي فى اللحظات الاخيرة.

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وفي الدقيقة 23 أهدر لاعب الفجيرة “خليل خميس” انفراد صريح بحارس مرمي العين ويضيع على فريقه أضافة الهدف الثاني فى ظل غياب لدفاع العين، وانتهي الشوط الاول بتقدم الفجيرة بهدف.

ومع بداية الشوط الثاني دفع مدرب العيناوي “بيدرو” باللاعب “محمد عبدالرحمن” بعد غياب شهر ونص بسبب الاصابة، بدلا من اللاعب عمر ياسين.

وفى الدقيقة 56 تدراك العيناوي هدف التعادل عن طريق “جمال معروف”، جاء الهدف من تمريرة البديل محمد عبدالرحمن الى لابا الذي ارسل كرة عرضية نموذجية داخل منطقة الجزاء وحولها “معروف” بباطن القدم فى الشباك.

وفى الدقيقة 63 كاد لابا ان يضيف الهدف الثاني للعين، من تسديدة قوية ولكن حارس مرمي الفجيرة “تميمي” تصدي لها ببراعة منقذاً مرماه.

وفى الدقيقة 77 سجل لابا كودجو الهدف الثاني للزعيم العيناوي من ركلة جزاء، بعد ان تأكد حكم المباراة من صحة ركلة الجزاء عن طريق اللجوء لتقنية الفار.