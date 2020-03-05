أهداف مباراة العين والفجيرة فى الدوري الإماراتي

حول فريق العين تأخره بهدف الى فوز 2-1 أمام ضيفه الفجيرة، اليوم الخميس 5-3-2020، على ملعب هزاع بن زايد، ضمن منافسات الجولة الـ18 فى دوري الخليج العربي الإماراتي (الدوري الإماراتي)، مواصلا اللحاق بمتصدر المسابقة شباب الأهلي دبي.

بهذا الفوز رفع العين رصيده الى النقطة 37 فى المركز الثاني، بفارق نقطتين عن المتصدر شباب الأهلي دبي الذي سيواجه النصر غدا، بينما تجمد رصيد الفجيرة عند النقطة 12 فى المركز الأخير من الترتيب.

وكان الاتحاد الإماراتي لكرة القدم قد قرر يوم أمس الأربعاء، إقامة ما تبقى من مباريات بطولة دوري الخليج العربي الإماراتي وكافة المنافسات الكروية في البلاد، بدون حضور جماهيري، في إجراء وقائي في ظل وجود حالات إصابات بمرض كورونا في الإمارات.

افتتح الفجيرة اهداف المباراة فى الدقيقة الثالثة عن طريق اللاعب “أسانتي” من تسديدة من الرواق الأيمن اصطدمت فى الدفاع وسكنت مرمي العين.

وفى الدقيقة 56 تدراك العيناوي هدف التعادل عن طريق “جمال معروف”، جاء الهدف من تمريرة البديل محمد عبدالرحمن الى لابا الذي ارسل كرة عرضية نموذجية داخل منطقة الجزاء وحولها “معروف” بباطن القدم فى الشباك.

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وفى الدقيقة 77 سجل لابا كودجو الهدف الثاني للزعيم العيناوي من ركلة جزاء، بعد ان تأكد حكم المباراة من صحة ركلة الجزاء عن طريق اللجوء لتقنية الفار.

إليكم أهداف مباراة العين والفجيرة

هدف الفجيرة الاول

هدف التعادل للعين 1-1

هدف العين الثاني من ضربة جزاء 2-1